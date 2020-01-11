"Конфликт исчерпан". Мария Погребняк заявила, что будет пользоваться такси

Светская дива, жена легенды российского футбола, нападающего ФК "Урал" Мария Погребняк в своем Instagram заявила, что конфликт исчерпан, и что она будет продолжать пользоваться такси, передает корреспондент Накануне.RU.

"Приехали представители от таксистов и принесли извинения за своего коллегу! Созвонились с водителем Яндекс такси Телеком, который меня вез, конфликт исчерпан. Водитель временно отстранен от сервиса, он понял ошибки и их признал. Но нужно в любой ситуации оставаться людьми и мирно решать любые ситуации. Я буду продолжать пользоваться такси", - сообщила она.

Напомним, девушка заказала машину через сервис "Яндекс.Такси", но водитель не только не довез ее до указанного адреса в Москве, но и выкинул вещи из машины.