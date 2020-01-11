23 Июля 2020
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
граната (2019) | Фото:ГУФСИН по Свердловской области

В Республике Северная Осетия полицейские задержали пассажира с двумя гранатами

В Республике Северная Осетия-Алания на окраине поселка Калининский Моздокского района на посту охраны и наблюдения № 16 полицейские остановили автомобиль, пассажир которого перевозил две гранаты, сообщает телеграм-канал "ОПЕР СЛИЛ"

Задержание проводили сотрудники ОУР и ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району.

Сообщается, что у пассажира, ранее судимого Чернова М. 1983 года рождения при личном досмотре были обнаружены и изъяты две гранаты РГД-5, Ф-1 и два запала УЗРГМ-2.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

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В Республике Северная Осетия полицейские задержали пассажира с двумя гранатами

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Теги: гранаты, задержание, северная осетия



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