23 Июля 2020
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Политика Дальневосточный ФО
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: zviazda.by

В Якутии из-за вспышки кори было заказано еще 40 тысяч доз вакцин

Для нужд Якутии заказано дополнительно 40 тысяч вакцин против кори. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

Министр здравоохранения региона Елена Борисова сообщила, что на сегодняшний день число заболевших корью по республике составляет 71 человек, из них 21 ребенок. 68 заболевших уже выздоровели. Все случаи заболевания были средней степени тяжести.

С 30 декабря по 10 января прививки от кори были поставлены 2743 жителям региона. В том числе были привиты 350 детей.В праздничные дни работали 12-14 прививочных бригад. Особое внимание было уделено привитию работников крупных торговых центров в Якутске.

Специалисты прогнозируют, что полностью остановлена заболеваемость корью может быть к февралю.

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В Якутии из-за вспышки кори было заказано еще 40 тысяч доз вакцин

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Теги: прививка от кори, вакцина



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