Украина настаивает на полноценном признании вины со стороны Ирана за сбитый "Боинг"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на полном признании вины со стороны Ирана за сбитый украинский самолет, сообщает ТАСС.

Зеленский заявил, что ждет от Ирана "заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", а также подчеркнул, что 45 украинским специалистам должны обеспечить полный доступ, чтобы установить справедливость.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Иран признал, что их военные случайно сбили украинский "Боинг".

Причиной трагедии, в которой погибли 176 человек, официальные представители генерального штаба Вооруженных сил Ирана назвали "человеческий фактор". Сообщается, что министр иностранных дел страны уже принес извинения семьям погибших.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что виновные в крушении самолета будут привлечены к ответственности и подчеркнул, что катастрофа произошла потому, что вооруженные силы Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США.

Напомним, ранее Иран отрицал версию о попадании в самолет ракеты иранских ПВО. Осторожно по поводу этого высказываются и власти США, а вот премьер-министры Канады, Великобритании и Австралии в один голос утверждали, что располагают разведданными о попадании ракеты (причем, по данным источников СМИ, данные получены с американского спутника).