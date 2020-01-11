23 Июля 2020
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Образование Центральный ФО В России
Ольга Васильева (2017) | Фото: kremlin.ru

Школы получат право ставить "зачтено" вместо оценок по "Физкультуре", "Музыке" и "ИЗО"

Министр просвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете" сообщила, что возглавляемое ею ведомство готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.

Школы получат право отказаться от оценок по таким предметам как: "ИЗО", "Музыка", "Физкультура". Вместо этого в аттестатах школы могут ставить "зачтено".

"Существуют разные подходы к оцениванию. Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на "отлично" , но ставить "тройку" в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно", - заявила она, подчеркнув, что выбор как оценивать в любом случае останется за школой.

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Школы получат право ставить "зачтено" вместо оценок по "Физкультуре", "Музыке" и "ИЗО"

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Теги: школа, зачтено, аттестат, Ольга Васильева



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