Школы получат право ставить "зачтено" вместо оценок по "Физкультуре", "Музыке" и "ИЗО"

Министр просвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете" сообщила, что возглавляемое ею ведомство готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.

Школы получат право отказаться от оценок по таким предметам как: "ИЗО", "Музыка", "Физкультура". Вместо этого в аттестатах школы могут ставить "зачтено".

"Существуют разные подходы к оцениванию. Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на "отлично" , но ставить "тройку" в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно", - заявила она, подчеркнув, что выбор как оценивать в любом случае останется за школой.