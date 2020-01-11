В Алтайском крае школьник оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона

Школьник из города Камень-на-Оби Алтайского края оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.

Женщиной оказалась блогер Наталья Мишина. Она рассказала о мальчике в своем Instagram. По ее словам, ее сын Миша начал капризничать и из-за этого она не смогла оплатить поездку. Когда же она все же попыталась купить билет, выяснилось, что за нее это уже сделал другой пассажир - ученик седьмого класса Ваня.

"Потому что в Ваниной семье принято заботиться. Мы ехали вместе четыре остановки и Ваня рассказал, что любит рисовать. Папы нет. Живут с мамой. Денег не хватает. Делают ремонт. Каждое слово нашего случайного попутчика отзывалось у меня внутри. Я же тоже воспитываю пацана. Тоже одна. Тоже мечтаю, чтобы он вырос...нет. Не настоящим мужчиной. Мечтаю, чтобы он вырос настоящим человеком", - сообщила она.

Блогер решила помочь ребенку и объявила в соцсети о сборе денег. Участие в акции приняли более 2 тыс. человек За сутки им удалось собрать 1,5 млн руб.

Как сообщают "РИА Новости", Наталья узнала, где живет семья подростка, и приехала лично поблагодарить мальчика. Мать ребенка сообщила, что на эти деньги купит для сына квартиру в Барнауле или Новосибирске.