Иран признал, что их военные случайно сбили украинский "Боинг"

Иран признал, что их военные случайно сбили украинский Боинг, сообщает телеграм-канал Mash.

Причиной трагедии, в которой погибли 176 человек, официальные представители генерального штаба Вооруженных сил Ирана назвали "человеческий фактор". Сообщается, что министр иностранных дел страны уже принес извинения семьям погибших.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что виновные в крушении самолета будут привлечены к ответственности и выразил соболезнования. По его словам, вооруженные силы Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США. Это и привело к ужасной катастрофе.

Напомним, ранее Иран отрицал версию о попадании в самолет ракеты иранских ПВО. Осторожно по поводу этого высказываются и власти США, а вот премьер-министры Канады, Великобритании и Австралии в один голос утверждали, что располагают разведданными о попадании ракеты (причем, по данным источников СМИ, данные получены с американского спутника).