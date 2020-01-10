Суд Швейцарии обязал Россию выплатить компенсацию украинским компаниям за присоединение Крыма

Россию обязали выплатить 80 млн швейцарских франков (более $80 млн) украинским компаниям в качестве компенсации ущерб в связи с присоединением Крыма к России, сообщает "Коммерсантъ".

Такое решение принял Федеральный суд Швейцарии, отклонив, таким образом, две российские апелляции. По решению суда Россия обязана возместить ущерб 12 украинским компаниям.

Суд счел необоснованной жалобу о том, что изменение границ требует дополнительного соглашения между сторонами. Также суд не согласился с мнением российских адвокатов о том, что женевский арбитраж не имеет компетенции для рассмотрения дела.

Напомним, 18 марта 2014 года Крым вошел в состав России по итогам референдума. На референдуме о присоединении к РФ в Крыму и Севастополе проголосовали 96,77% и 95,6% избирателей соответственно.

Добавим, что ранее российские власти заявили о необходимости анализа ущерба, нанесенного Крыму Украиной. Об этом спикер ГД Вячеслав Володин заявил 15 марта 2019 г в Симферополе, в ходе совместного заседания Совета ГД и Госсовета республики.