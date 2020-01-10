22 Июля 2020
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Экономика Центральный ФО В России
бизнес, калькулятор, расчеты (2015) | Фото: sinoquebec.com

Уровень инфляции в России может снизиться до 2,2%

В начале 2020 года инфляция в России продолжит снижаться: такой прогноз сделало Минэкономразвития РФ, сообщает РБК.

По информации издания, в первом квартале 2020 года снижение годовых темпов роста потребительских цен продолжится.

"С учетом эффекта базы инфляция в январе 2020 года прогнозируется на уровне 2,5–2,6% год к году, а в первом квартале 2020-го может опуститься до 2,2–2,3% год к году", - сообщает издание со ссылкой на прогноз Минэконоразвития.

По итогам 2019 г. инфляция сложилась ниже цели Банка России 4% и ниже официального прогноза Минэкономразвития. В декабре инфляция замедлилась до 3%.

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Уровень инфляции в России может снизиться до 2,2%

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Теги: инфляция, Минэкономразвития



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