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Общество Курганская область Уральский ФО
мусоровозы (2019) | Фото: Накануне.RU

В Курганской области регоператор по обращению с ТКО работал без сбоев

В Курганской области региональный оператор "Чистый город" по обращению с ТКО работал без сбоев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

На жалобы о переполненных баках реагировали сразу, вывоз мусора проводился в рабочем режиме. Руководитель обособленного подразделения компании-перевозчика "Экосистема" Андрей Гуселетов сообщил, что с 25 декабря прошлого года началась установка новых пластиковых мусорных контейнеров на территории областного центра, а также в районных центрах. В настоящий момент в регионе установили более 2800 контейнеров. Из них более 1400 в Кургане. Кроме того, отработаны маршруты, по которым будут передвигаться мусоровозы.

Директор департамента природных ресурсов региона Андрей Саркисов отметил, что во время новогодних каникул работал оперативный штаб, в который вошли специалисты профильного департамента, главы Кургана и Шадринска, сотрудники регионального оператора, главы и их заместители всех муниципальных образований региона. Ситуация с вывозом мусора оценивалась в режиме реального времени с фотофиксацией.

Поскольку в праздники количество мусора сильно возросло, на улицы областной столицы была выведена дополнительная техника: 19 мусоровозов, три самосвала, два бункеровоза и два ломовоза в ежедневном режиме очищали контейнерные площадки.

Руководитель регоператора Владимир Пестриков пояснил, что пришлось также убирать мусор, который до нового года не вывезли прежние возчики. С этой задачей кампания справилась. В области работало еще 16 единиц спецтехники.

"Ежедневно мы обследовали состояние 100-120 контейнерных площадок. Незамедлительно реагировали на обращения граждан, поступавшие на "горячую линию", сайт регионального оператора и размещавшиеся в социальных сетях. Всего отработано более 150 таких сигналов", - отметил директор "Чистый город" Владимир Пестриков.

Напомним, что реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами, стартовала в нашем регионе с 1 января 2020 года. Изменилась схема обращения с мусором. Теперь за весь путь отходов от бака до полигона отвечает региональный оператор, который привлекает компании-перевозчики на условиях подряда.

Плата за вывоз мусора будет взиматься теперь не с квадратного метра, а с человека. Для оплаты жители региона получат отдельную квитанцию.

Экономически обоснованный тариф для регионального оператора устанавливается за кубометр – 561 рубль 77 копеек, за тонну – 3555 рублей 51 копейка. С учетом нормы накопления плата для жителей города Кургана плата составит 88 рублей 95 копеек, для жителей сельской местности – 79 рублей 58 копеек.

Стоит добавить, что региональный оператор просил о более высоком тарифе - 96 рублей для горожан и 89 рублей для сельчан. Но оператор не смог предоставить документы, которые бы подтверждали необходимость такого размера тарифа, потому ему было отказано.

Напомним, власти Курганской области приняли беспрецедентное решение: впервые тарифы на коммунальные услуги не вырастут, а снизятся. Новая система платежей вступает в силу с 1 января 2020 года.

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В Курганской области регоператор по обращению с ТКО работал без сбоев

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Теги: вывоз мусора, ТКО, региональный оператор, чистый город



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