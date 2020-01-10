22 Июля 2020
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Экономика В России
инфляция, бедность (2015) | Фото: allday24.ru

Росстат обнародовал изменение цен на потребительские товары и услуги в 2019 году

Росстат подтвердил предварительные данные, что потребительские цены в России в 2019 году выросли на 3,0%. Об этом сообщается на сайте Росстата, где приводятся данные по ряду товаров.
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В целом продукты питания подорожали на 2,8%. Больше всего подорожали крупа и бобовые - на 15%. Сливочное масло - на 10%, хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, молочная продукция - на 6%, рыба и морепродукты - на 5%. В то же время мясо и птица не изменились в цене в сравнении с декабрем 2018 года.

Сахар-песок стал дешевле на 31%. Также на 5% стали дешевле яйца куриные.

Из непродовольственных товаров табачные изделия подорожали на 10%, медикаменты - на 6%, моющие и чистящие средства - на 5%, строительные материалы и бензин автомобильный - на 4%. Телерадиотовары стали дешевле на 3%. В целом непродовольственные товары подорожали на 3,0%.

Жилищно-коммунальные услуги стали дороже за год на 3-6%, пассажирский транспорт - на 6%, связь и культура - на 4%, санаторно-оздоровительные услуги и дошкольное воспитание - на 3%, образование - на 6%. В целом услуги подорожали на 3,8% и стали наиболее подорожавшей частью потребительской корзины.

Год назад картина была обратная: тогда больше всего подорожали как раз продукты питания, а меньше всего - услуги. Однако тогда и сейчас разница очень небольшая, около 1%, и существенная только по отношению к величине инфляции.

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Росстат обнародовал изменение цен на потребительские товары и услуги в 2019 году

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Теги: инфляция, цены, продукты



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