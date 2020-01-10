Свердловский политик оспорит скандальное лишение себя мандата в суде

Экс-депутат думы Асбеста Наталья Крылова намерена оспорить через суд лишение себя депутатского статуса. Об этом оппозиционерка рассказала журналисту Накануне.RU.

По словам Крыловой, давление на нее и ее коллег из КПРФ началось после того, как они всей фракцией не проголосовали за так называемую территорию опережающего развития. Напомним, что поводом для лишения Крыловой мандата местная дума назвала ошибки в ее декларации. По мнению собравшихся в думе, Крылова нарушила законодательство о противодействии коррупции, не указав в своей декларации фактически используемую квартиру.

"Я подала в суд после того, как меня лишили мандата депутата думы Асбеста. Потому что в квартире мамы я перестала жить в 2018 году. Не отрицаю, что я в ней жила. Но декларацию я сдала за 2017 год. Меня лишили мандата на думе просто по беспределу. Без предписания прокуратуры, без решения комиссии и без решения суда. Они просто взяли старое решение и утвердили его. Думу я не считаю думой. Кворума там не было, когда меня лишали мандата. Давление на нас началось после того, как весной прошлого, 2019 года мы отказались принимать (решение о создании) территорию опережающего развития в городе Асбеста. Мы были против всей фракцией коммунистов и тогда стали находить ошибки в наших декларациях, стали оказывать давление", - заключила она.

Что касается поддержки в данной ситуации со стороны главы обкома КПРФ Александра Ивачева, то она оказывается, несмотря на то, что противники Ивачева утверждают, что парламентарий просто проигнорировал ее исключение.

"Нас сталкивают лбами. А сам Ивачев не имеет сильного влияния", - добавила Крылова.

Теперь один из главных инициаторов митингов на Среднем Урале будет искать правду в Свердловском областном суде.