22 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
истомин вячеслав викторович глава копейского городского округа (2013) | Фото: Накануне.ru

Суд отложил рассмотрение ходатайства экс-главы Копейска Истомина о замене срока в колонии на исправительные работы

Копейский городской суд отложил рассмотрение ходатайства о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания экс-главе города Вячеславу Истомину, осужденному к 4,5 годам в колонии строгого режима за взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Истомин просит заменить неотбытый срок на исправительные работы.

Заседание было отложено на 24 января в связи с ходатайством адвоката Истомина для предоставления дополнительного характеризующего материала.

Напомним, в конце июня 2017 года суд приговорил экс-главу Копейска Вячеслава Истомина к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей за взятки. Экс-чиновник признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

В октябре прошлого года суд отказал Истомину в условно-досрочном освобождении. Против удовлетворения ходатайства выступил прокурор, указывая на то, что не было оснований к УДО. В частности, поведение осужденного за весь период отбывания наказания являлось нестабильным и не свидетельствовало о его примерном поведении, также были дисциплинарные взыскания.

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Суд отложил рассмотрение ходатайства экс-главы Копейска Истомина о замене срока в колонии на исправительные работы

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Теги: Вячеслав Истомин, Копейск, уголовное дело, суд, приговор, УДО,



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Развитие сюжета:

Ранее 24.01.2020 16:01 Мск Суд отказал экс-главе Копейска Истомину в замене срока в колонии на исправительные работы

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