Будет ли наказан? Эксперт прокомментировал новые подробности "задержания" свердловского постпреда

Появляются новые подробности скандала с браконьерством в Московской области, к которому, предположительно, причастен постпред Свердловской области в столице Александр Овчаров.

Появилось еще одно видео с "поимки" возможных браконьеров, на котором, предположительно, Овчаров и еще один мужчина спорят с полицией и инспекторами. Те утверждают, что оба могут быть причастны к убийству косули, а в качестве доказательств указывают на нож и тепловизор. Как заявил директор охотничьего хозяйства Иван Андрюков, который лично задерживал предполагаемых браконьеров, егеря обнаружили и автомобиль, на котором они, вероятно, приехали: это Mercedes GL 500 c номером серии ААА 96, который числится за свердловским постпредством. Недалеко от задержания, в лесу, была найдена мертвая косуля.

Власти Свердловской области до сих пор опровергают информацию о задержании Александра Овчарова и его причастность к делу.

Как пояснил Накануне.RU адвокат Иван Кадочников (на фото превью), региональная власть едва ли что-то скрывает.

"Есть такое понятие, как признаки преступления. Если имело место уголовное или административное правонарушение, то должны быть: состав и событие правонарушения. - разъясняет Иван Кадочников. - Мы видели видео, читали в СМИ о происходящем – не юридически это можно назвать событиями, которые могут повлиять на ход расследования дела. А вот сам состав правонарушения – это когда есть реальные доказательства нарушения тобой закона: тебя взяли "в крови с ножом над трупом". Состав есть, но есть ли основания для возбуждения уголовного или административного дела, пока непонятно. На данном этапе есть признаки совершения преступления: машина, зарегистрированная на постпреда, тепловизор, с которого берутся отпечатки пальцев. Далее компетентные органы решают, достаточно ли этих признаков. Да, может, человек и был доставлен, может, и был опрошен (не путать с допрошен). Но огульно "шельмовать" не стоит", – заявил юрист.



Как объяснил Иван Кадочников, в данной ситуации необходимо установить факт незаконной охоты, то есть убийства животного именно этим человеком. Далее начинаются важные нюансы: был ли "охотбилет", можно ли было охотится в этом месте и в это время, кто применял "запрещённый" тепловизор и т.д., так что работы для правоохранительных органов много. Также, по его словам, в России очень "тоталитарное" правосудие: "За воровство миллионов "захарченки" получают условно, а за мешок картошки рядовые граждане получают реальные сроки наказания. И все это связано с тем, что общественная опасность деяния – очень оценочная категория", – говорит Иван Кадочников.