В Челябинске девушку-инвалида с ДЦП, которая находится в истощенном состоянии, поместили в пятую горбольницу

В Челябинске 20-летнюю девушку с ДЦП, которую нашли в реабилитационном центре Копейска в истощенном состоянии, отправили в пятую горбольницу, об этом рассказала детский омбудсмен региона Евгения Майорова.

Сообщается, что девушка-инвалид весит менее 19 кг.

Ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов на портале "Свободная пресса" рассказал, что девушка - племянница жительницы Полетаево, под опекой у которой находились помимо девочки еще двое детей. Сирот у нее забрали. Сама женщина уверенна, что это сделали, чтобы не давать им положенное по закону жилье.

Ребенок, который страдал ДЦП, был помещен в реабилитационный центр в Копейске - там девочка очень похудела. Есть версия, что до такого состояния ее довели медики.

Следователи СК организовали проверку, по результатам которой будет известно, виновны ли медики реабилитационного центра в истощении сироты.