Польша приняла резолюцию, уравнявшую СССР с нацистской Германией

Сейм Польши принял резолюцию о том, что Советский Союз вместе с гитлеровской Германией развязал Вторую мировую войну. На сайте Общественной палаты (ОП) РФ комментируют решение нижней палаты польского парламента.

Председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила, что в Польше "развязана просто невероятная пропаганда очернения советских войск на самом высоком уровне", в том числе потому, что недавно президент России Владимир Путин напомнил, что в начале войны польское руководство фактически бросило свой народ.

Заведующий кафедрой истории и теории политики, декан факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Андрей Шутов отметил, что это чисто политическое решение. И цель этого решения не СССР, а "современная Россия и ее самостоятельная внешняя политика". Польша же действует как сателлит США. Не последнюю роль играет и приближающаяся 75-я годовщиной Великой Победы.

Ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева указывает на то, что резолюция Сейма - это "попытка прикрыть заигрывания Польши с нацистами". "Документы все равно скажут правду", - подчеркнула она.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал резолюцию Сейма "откровенно враждебным актом по отношению к России" и надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, погибших при освобождении Польши от фашизма.

Отметим, что Польша была первым государством, заключившим договор о ненападении с гитлеровской Германии еще в январе 1934 года. Также Польша участвовала в Мюнхенском сговоре 1938 года при расчленении Чехословакии, за что премьер Великобритании Уинстон Черчилль назвал ее "шакалом Европы".