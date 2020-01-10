ФК "Балтика" расторг контракт с сыном Станислава Черчесова

Футбольный клуб "Балтика" расторг контракт с вратарем Станиславом Черчесовым. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте команды из Калининграда.

Вместе с голкипером "Балтику" покидает нападающий Руслан Кисиль. Уточняется, что оба договора расторгнуты по соглашению сторон.

Черчесов является сыном главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, который в прошлом сам играл на позиции вратаря. СМИ пишут, что 25-летний голкипер перешел в "Балтику" летом 2018 года и за это время не провел ни одного матча за свой клуб.