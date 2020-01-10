Эксперты: России нужно помочь Ирану, чтобы ускорить уход США с Ближнего Востока

Российские эксперты призвали Москву помочь Тегерану в конфликте с США.

Дипломат Николай Платошкин подчеркнул, что если мы не хотим допустить большой войны на Ближнем Востоке, России нужно всячески помогать Ирану, особенно в военном отношении.

"Мы должны пытаться развивать их промышленный потенциал и укреплять их обороноспособность", – отметил он.

Антииранские санкции, введённые при Дмитрии Медведеве, и отказ продавать комплексы С-300 эксперт назвал "безобразием".

При этом Иран является конкурентом России на газовом рынке, в частности, по данным Платошкина, в прошлом году Турция на 20% сократила закупку газа в России, увеличив на 15% импорт из Ирана. Однако если помочь Тегерану в строительстве трубопроводов, можно поспособствовать развитию иранского экспорта в Пакистан и Индию.

По мнению директора Центра изучения современного Ирана Раджаба Сафарова, сложившаяся кризисная ситуация обусловлена тем, что руководство США привыкло к безнаказанности. Однако теперь можно говорить о начале выдворения США с Ближнего Востока, об этом он заявил на пресс-конференции в НСН.

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь высказался о ликвидации иранского генерала, посчитав, что это нужно было сделать уже очень давно.