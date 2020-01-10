22 Июля 2020
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

С 1 января в Прикамье 630 человек зарегистрировались как "самозанятые"

За девять дней в Пермском крае в качестве самозанятых зарегистрировались 630 человек, сообщает РБК со ссылкой на данные краевого УФНС.

Как сообщало Накануне.RU, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который расширил эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход.

С 1 января он был распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Самарскую, Свердловскую, Тюменскую, Сахалинскую и Челябинскую области, на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, ХМАО, ЯНАО, а также республику Башкортостан.

Для самозанятых, оказывающих услуги или продающих товары физическим лицам, налоговая ставка составляет 4%. Для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или ИП – 6%.

Самозанятые освобождаются от подачи налоговой декларации и применения касс, их операции не облагаются НДС и НДФЛ. Кроме того, они не платят страховые взносы в ПФР. При этом они могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

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С 1 января в Прикамье 630 человек зарегистрировались как "самозанятые"

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Теги: самозанятые, налог, предприниматели



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