22 Июля 2020
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Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

На сайте госуслуг населенные пункты Ингушетии "переместились" в Чечню и Северную Осетию

Отображение некоторых населенных пунктов Ингушетии в составе близлежащих регионов на едином портале государственных и муниципальных услуг является следствием технической ошибки.

Об этом сообщил "Интерфаксу" директор республиканского МФЦ Башир Кодзоев. Он пояснил, что специалисты отправили навигационные корректировки в Москву, ошибки должны быть исправлены.

Ранее жители Ингушетии выразили возмущение тем, что на сайте госуслуг населенные пункты Ингушетии отнесены к Чечне и Северной Осетии.

Так, ингушский Карабулак и сельское поселение Барсуки оказался отнесен и к Ингушетии, и Чечне, а населенный пункт Долаково - сразу к трем регионам: Ингушетии, Чечне и Северной Осетии.

Стоит напомнить, в прошлом году в Ингушетии начались акции протеста из-за "земельного вопроса". В сентябре 2018 года лидеры Чеченской и Ингушской республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

Участники протестов сочли решение несправедливым для республики, а результаты голосования в Народном Собрании сфальсифицированными. В июне Юнус-Бек Евкуров подал в отставку.

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На сайте госуслуг населенные пункты Ингушетии "переместились" в Чечню и Северную Осетию

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Теги: ингушетия, сайт госуслуг



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