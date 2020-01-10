На сайте госуслуг населенные пункты Ингушетии "переместились" в Чечню и Северную Осетию

Отображение некоторых населенных пунктов Ингушетии в составе близлежащих регионов на едином портале государственных и муниципальных услуг является следствием технической ошибки.

Об этом сообщил "Интерфаксу" директор республиканского МФЦ Башир Кодзоев. Он пояснил, что специалисты отправили навигационные корректировки в Москву, ошибки должны быть исправлены.

Ранее жители Ингушетии выразили возмущение тем, что на сайте госуслуг населенные пункты Ингушетии отнесены к Чечне и Северной Осетии.

Так, ингушский Карабулак и сельское поселение Барсуки оказался отнесен и к Ингушетии, и Чечне, а населенный пункт Долаково - сразу к трем регионам: Ингушетии, Чечне и Северной Осетии.

Стоит напомнить, в прошлом году в Ингушетии начались акции протеста из-за "земельного вопроса". В сентябре 2018 года лидеры Чеченской и Ингушской республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

Участники протестов сочли решение несправедливым для республики, а результаты голосования в Народном Собрании сфальсифицированными. В июне Юнус-Бек Евкуров подал в отставку.