22 Июля 2020
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Происшествия Курганская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Зауралье будут судить молодых людей, которые изнасиловали, а потом убили девушку

В Кургане передано в суд уголовное дело в отношении молодых людей 1997 и 1999 годов рождения. Они обвиняются в изнасиловании и убийстве девушки.

В апреле прошлого года злоумышленники познакомились на улице с потерпевшей и пообещали на машине отвезти ее в Катайск к родственникам, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Вместо этого молодые люди вывезли девушку за пределы Кургана, изнасиловали, а потом убили. После этого они похитили документы и личные вещи девушки.

Тело было найдено в пригороде Кургана. Следователи провели целый комплекс работ и различных экспертиз. Сейчас молодые люди находятся в СИЗО, уголовное дело передано в суд.

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В Зауралье будут судить молодых людей, которые изнасиловали, а потом убили девушку

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Теги: Курган, Катайск, убийство, изнасилование, девушка, автомобиль, СК, суд



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