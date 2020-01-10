Более 140 пожаров было зарегистрировано в Свердловской области за новогодние праздники

В первые дни нового года силами МЧС Свердловской области было зарегистрировано 145 пожаров, 49 из которых являлись последствиями дорожно-транспортных происшествий, всего жертвами огня стали 6 человек. В общей сложности, огнеборцы спасли 78 человек: 47 - пострадавших от огня и 31 пострадавшего вследствие ДТП.

На страже безопасности жителей Свердловской области стояло более тысячи спасателей и пожарных. Особое внимание сотрудники МЧС уделили объектам социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей; местам, где проводились массовые новогодние и рождественские мероприятия и точкам продаж пиротехники. Также, было обследовано более 5 тыс. частных и многоквартирных жилых домов, мерам пожарной безопасности обучено около 11 тыс. человек. Всем были выданы полезные памятки с номерами телефонов экстренных служб и противопожарными правилами, а жители, в чьих домах выявили нарушения противопожарных требований, получили рекомендации по их устранению.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, причинами пожаров чаще всего было именно неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования. Интересно, что по Свердловской области не зарегистрирован не один случай пожара, виной которому стала неправильная эксплуатация пиротехнической продукции.

Что касается статистики, то дела по сравнению с 2019 г. обстоят гораздо лучше. Так, за аналогичный период в 2019 году было зарегистрировано 176 пожаров, 14 жертв, а травмы различной степени получили 11 человек, что на 7 человек больше, чем в 2020 г..