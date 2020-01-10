Более 140 пожаров было зарегистрировано в Свердловской области за новогодние праздники

22 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://remont.youdo.com/repair/flat/other/chastnie-obyavleniya-po-remontu-kvartir/, подробности по ссылке.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/decorator/doors/tag/metallicheskie/, рекомендуем!
Сборка кухонь на http://remont.youdo.com/furniture/kitchen/.



Происшествия Свердловская область
Пожар на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге (2019) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Более 140 пожаров было зарегистрировано в Свердловской области за новогодние праздники

В первые дни нового года силами МЧС Свердловской области было зарегистрировано 145 пожаров, 49 из которых являлись последствиями дорожно-транспортных происшествий, всего жертвами огня стали 6 человек. В общей сложности, огнеборцы спасли 78 человек: 47 - пострадавших от огня и 31 пострадавшего вследствие ДТП.
Читайте также:

На страже безопасности жителей Свердловской области стояло более тысячи спасателей и пожарных. Особое внимание сотрудники МЧС уделили объектам социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей; местам, где проводились массовые новогодние и рождественские мероприятия и точкам продаж пиротехники. Также, было обследовано более 5 тыс. частных и многоквартирных жилых домов, мерам пожарной безопасности обучено около 11 тыс. человек. Всем были выданы полезные памятки с номерами телефонов экстренных служб и противопожарными правилами, а жители, в чьих домах выявили нарушения противопожарных требований, получили рекомендации по их устранению.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, причинами пожаров чаще всего было именно неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования. Интересно, что по Свердловской области не зарегистрирован не один случай пожара, виной которому стала неправильная эксплуатация пиротехнической продукции.

Что касается статистики, то дела по сравнению с 2019 г. обстоят гораздо лучше. Так, за аналогичный период в 2019 году было зарегистрировано 176 пожаров, 14 жертв, а травмы различной степени получили 11 человек, что на 7 человек больше, чем в 2020 г..

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Более 140 пожаров было зарегистрировано в Свердловской области за новогодние праздники

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров