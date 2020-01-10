Администрация Челябинска не согласовывала "Марш матерей" в защиту городского бора

22 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Тут http://remont.youdo.com/building/home/outbuilding/attic/, полное описание.
Юду: http://remont.youdo.com/building/outbuilding/terrasy/, подробности здесь.



Общество Челябинская область
челябинский городской бор (2019) | Фото: vk.com/vybros74

Администрация Челябинска не согласовывала "Марш матерей" в защиту городского бора

Администрация Челябинска не согласовала акцию "Марш матерей" против вырубки деревьев в городском бору под строительство нового хирургического корпуса детской областной больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Акции не была согласована, поскольку были нарушены сроки подачи заявки.

"Сегодня нам в администрации сообщили, что мы не вписались по срокам подачи заявки. Мы уже внесли заявку на 25 января. У нас теперь есть время на то, чтобы хорошо к маршу подготовиться", - сообщил один из организаторов акции Андрей Костенко.

Название акции изменено на "Марш горожан". Его планируется провести на Кировке.

Активисты отмечают, что их акция не против нового хирургического центра для ЧОДКБ, не против детей и развития медицины.

"Наша акция ЗА! За детей! За прогрессивную медицину! Мы хотим, чтобы через каких-нибудь 5 лет, развитие областной больницы снова не упёрлось в нехватку земли под новые и современные корпуса и отделения. Возможно сейчас нам представляется уникальная шанс построить новую ЧОДКБ в более перспективном месте. За Бор! В мире не так много городов-миллионников, которые могут похвастаться настоящим лесом в центре города. Который был сбережён нашими предками в Великую Отечественную войну, и который очень важен для сохранения здоровья нам и нашим детям", - заявили они.

Напомним, в новом корпусе планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб. 26 декабря депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, в состав памятника природы включается территория около 60 га за счет присоединения поймы реки Миасс и урочища Монахи, и исключается участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Администрация Челябинска не согласовывала "Марш матерей" в защиту городского бора

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Челябинский городской бор, хирургический корпус, ЧОДКБ, больница, строительство, марш горожан,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.02.2020 12:32 Мск Майорова высказалась за строительство нового детского хирургического корпуса в челябинском городском бору
Ранее 23.01.2020 18:49 Мск В Челябинске чиновники объяснили, почему детский хирургический корпус необходимо строить в городском бору

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.12.2019 12:01 Мск Депутаты изменили границы Челябинского городского бора для строительства детского хирургического корпуса 
Ранее 25.12.2019 14:59 Мск Эксперт: министра экологии и его ведомство делают "крайними" в ситуации с вырубкой деревьев в челябинском бору
Ранее 25.12.2019 13:09 Мск "Мы нанесем минимальный ущерб", - Текслер о строительстве больницы в городском бору
Ранее 24.12.2019 14:43 Мск В Челябинске общественники предложили найти новую площадку под строительство детского хирургического корпуса
Ранее 19.12.2019 13:43 Мск Челябинский бор ожидают масштабные вырубки под строительство детского хирургического корпуса

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров