Администрация Челябинска не согласовывала "Марш матерей" в защиту городского бора

Администрация Челябинска не согласовала акцию "Марш матерей" против вырубки деревьев в городском бору под строительство нового хирургического корпуса детской областной больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Акции не была согласована, поскольку были нарушены сроки подачи заявки.

"Сегодня нам в администрации сообщили, что мы не вписались по срокам подачи заявки. Мы уже внесли заявку на 25 января. У нас теперь есть время на то, чтобы хорошо к маршу подготовиться", - сообщил один из организаторов акции Андрей Костенко.

Название акции изменено на "Марш горожан". Его планируется провести на Кировке.

Активисты отмечают, что их акция не против нового хирургического центра для ЧОДКБ, не против детей и развития медицины.

"Наша акция ЗА! За детей! За прогрессивную медицину! Мы хотим, чтобы через каких-нибудь 5 лет, развитие областной больницы снова не упёрлось в нехватку земли под новые и современные корпуса и отделения. Возможно сейчас нам представляется уникальная шанс построить новую ЧОДКБ в более перспективном месте. За Бор! В мире не так много городов-миллионников, которые могут похвастаться настоящим лесом в центре города. Который был сбережён нашими предками в Великую Отечественную войну, и который очень важен для сохранения здоровья нам и нашим детям", - заявили они.

Напомним, в новом корпусе планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб. 26 декабря депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, в состав памятника природы включается территория около 60 га за счет присоединения поймы реки Миасс и урочища Монахи, и исключается участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей.