Медведев предложил запретить продажу снюсов на территории ЕврАзЭС

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси (так называемые снюсы) на территории ЕврАзЭС.

"У нас есть продукты, изъятые из гражданского оборота, которые просто не подлежат продаже - те же самые наркотики. Надо просто запретить это (никотиносодержащие смеси)", - сказал Медведев на встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой по вопросам усиления контроля за оборотом никотиносодержащей продукции.

По словам премьера, "нужно провести работу, чтобы от имени Российской Федерации, например, пошла инициатива в евразийскую коллегию, если нужно мы это рассмотрим на Совете глав правительств". "У нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завозить", - цитирует Медведева "Интерфакс".

В свою очередь Колокольцев в ходе совещания доложил о том, что в конце декабря 2019 года его ведомство подготовило и направило в Минздрав для согласования законопроект о запрете такой продукции в России. По словам министра, уже 23 российских региона самостоятельно запретили на своей территории продажу никотиносодержащих смесей.

Также Колокольцев рассказал, что только за прошедшие выходные были установлены 400 интернет-сайтов, торгующие никотиносодержащими смесями, в Роскомнадзор направлены предложения об их блокировке. По словам министра, были возбуждены 13 уголовных дел в рамках борьбы с никотиносодержащими смесями.