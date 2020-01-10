"Улица разбитых фонарей": мэрия Екатеринбурга подает заявления в полицию на журналистов и вандалов

Администрация Екатеринбурга готовит заявление в полицию. Речь идет об акции "Улица разбитых фонарей".

Напомним, на днях неизвестные вандалы опять орудовали в сквере за Оперным театром: там испортили часть фонарей, побив новые плафоны. А сегодня утром в сквере появились таблички в виде указателей с надписью "Улица разбитых фонарей", упоминался и глава города Александр Высокинский.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, сейчас правовой департамент администрации Екатеринбурга готовит заявления в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности сотрудников местного интернет-издания "66.ру" – инициаторов данной акции, а также наказания виновных в вандализме в сквере за Оперным.

"Создаваемые и публично признаваемые рядом интернет-изданий провокации – не что иное, как попытка нагнетания информационной повестки, как правило, несколько скудной в постпраздничные январские дни", - заявила глава правового департамента Татьяна Ширяева.

В мэрии призвали екатеринбуржцев не поддаваться на провокации и, по мере возможностей, препятствовать нарушению общественного порядка.

Напомним, реконструкция в сквере за Оперным театром завершилась в конце прошлого года. Ее сроки неоднократно переносились, из-за чего Александр Высокинский уволил руководителей МУП "Благоустройство".