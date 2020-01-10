22 Июля 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
старый новый рок 2012, Шахрин и Бегунов (2012) | Фото:Накануне.RU

Пророкочут на все лады: в Екатеринбурге пройдет последний "Старый новый рок"

Уральская столица традиционно ждет популярный музыкальный фестиваль "Старый новый рок". Культовое событие пройдет 13 января в последний раз. Молодые и уже популярные рок-группы соберет "Ельцин-центр". Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете фестиваля, хэдлайнерами в этом году станут группа "ВА-БАНКЪ" во главе с Александром Ф. Скляром, российская индии-поп-группа из Москвы "OQJAV", легенды уральского рока - группа "ТОП" и всенародно любимые "Чайф".

Помимо этого, на несколько сцен поднимется более 20 ведущих молодых групп страны.

Для всех любителей не только послушать музыку, но и подумать и поразмышлять над чем-то будет работать лекторий. В 18.30 всех желающих ждет лекция Данила Масловского "Пол Маккартни мертв. Тоскуйте по нему", в 19.20 Алексей Поляринов расскажет про "Белый альбом" и Чарли Мэнсона" , в 20 часов всех пришедших ждет рассказ от Льва Ганкина о том, как появились музыкальные фестивали. Ближе к девяти вечера Алексей Коблов расскажет про Егора Летова и английскую культуру. Завершит программу лекция Александра Пиперски под названием "Язык, стих и музыка".

Билеты можно купить до 13 января включительно на сайтах: kassy.ru, kassir.ru и pclad.timepad.ru. Стоимость одного билета до 13 января – 1600 рублей, а в день фестиваля – 2000 рублей.

Отметим, что впервые фестиваль "Старый новый рок" состоялся в 2000 году. Создателями проекта стали Евгений Горенбург и Владимир Шахрин. За 20 лет на фестивале выступили все представители российского рок-олимпа ("Агата Кристи", LUMEN, "Сплин", "Чиж и Ко", Вячеслав Бутусов и многие другие). Рок-фестиваль стал настолько популярным, что свое уважение ему выражают и хип-хоп исполнители. В июле 2019 года на летнем "СНР" выступил Noize MC.

(2011)|Фото: Накануне.RU

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Пророкочут на все лады: в Екатеринбурге пройдет последний "Старый новый рок"

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Теги: старый новый рок, фестиваль, Ельцин - центр



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Развитие сюжета:

Ранее 14.01.2020 07:45 Мск Последний в истории фестиваль "Старый Новый Рок" в Екатеринбурге посетили более 5 тысяч человек

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