В новогодние праздники Сургут оказался завален мусором

Региональный оператор по обращению с ТКО "Югра-Экология" подвел итоги новогодних каникул: с 1 по 8 января на горячую линию от потребителей поступило более 200 обращений, передает корреспондент Накануне.RU.

Половина жалоб, как сообщают в организации, поступала из Сургута - самого крупного муниципалитета округа. Жалобы на неубранный мусор поступали как региональному оператору, так и в администрацию города.

"Мы начали проверку по этим жалобам. Оказалось, что одна из компаний, курирующая Центральный район, не справилась с объемами — на время праздников количество мусора увеличилось по крайней мере в три раза", - прокомментировал ситуацию глава города Вадим Шувалов.

В компании "Югра-Экология" отметили также, что одной из причин, осложнивших работу служб? стала нехватка парковочных мест. Автовладельцы оставляли свои машины возле контейнерных площадок, перекрывали движение во дворах. Мусоровоз имеет крупные габариты и проехать там, где проскользнет легковушка, не всегда получалось.

В настоящий момент проблема уже решена, работа по вывозу мусора с контейнерных площадок ведется в штатном режиме.