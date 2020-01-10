22 Июля 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
мусор, контейнерные площадки, (2019) | Фото: vk.com/civilpatrol

В новогодние праздники Сургут оказался завален мусором

Региональный оператор по обращению с ТКО "Югра-Экология" подвел итоги новогодних каникул: с 1 по 8 января на горячую линию от потребителей поступило более 200 обращений, передает корреспондент Накануне.RU.

Половина жалоб, как сообщают в организации, поступала из Сургута - самого крупного муниципалитета округа. Жалобы на неубранный мусор поступали как региональному оператору, так и в администрацию города.

"Мы начали проверку по этим жалобам. Оказалось, что одна из компаний, курирующая Центральный район, не справилась с объемами — на время праздников количество мусора увеличилось по крайней мере в три раза", - прокомментировал ситуацию глава города Вадим Шувалов.

В компании "Югра-Экология" отметили также, что одной из причин, осложнивших работу служб? стала нехватка парковочных мест. Автовладельцы оставляли свои машины возле контейнерных площадок, перекрывали движение во дворах. Мусоровоз имеет крупные габариты и проехать там, где проскользнет легковушка, не всегда получалось.

В настоящий момент проблема уже решена, работа по вывозу мусора с контейнерных площадок ведется в штатном режиме.

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В новогодние праздники Сургут оказался завален мусором

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Теги: сургут, вывоз мусора, жалобы, югра-экология



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