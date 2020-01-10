Лондон готовит собственный санкционный режим, под который могут подпасть россияне

Великобритания готовится к запуску собственного, независимого от ЕС, санкционного режима, пишет Financial Times. Он будет действовать независимо от Евросоюза после того, как Лондон выйдет из его состава.

По данным издания, Лондон сможет, в частности, блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

Financial Times также сообщает, что в первую очередь под санкции могут попасть Россия, Ливия, Северная Корея и Саудовская Аравия.

Ранее в МИД РФ заявили, что российские компании должны быть готовы к ужесточению санкций Великобритании после Brexit (выход Соединенного Королевства из Евросоюза).

Напомним, 27 стран-членов ЕС согласились отложить выход Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года.