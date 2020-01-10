22 Июля 2020
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(2004) | Фото: Накануне.ru

Титов вступился за золотопромышленников и написал Кобылкину

Уполномоченный по защите прав предпринимателей и бизнеса Борис Титов выступил с предложением к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину. По данным "Ведомостей", Титов предложил Кобылкину устранить противоречие в российском законодательстве, согласно которому по Лесному кодексу разрешается вырубка особо защитных участков леса, но в то же время распоряжение Правительства № 849 прямо запрещает такие действия.

Титов обратился к Кобылкину с письмом, в котором просит устранить это недоразумение, в основном упоминая о проблемах золотодобывающих предприятий в Забайкальском крае. Издание цитирует текст письма Титова к министру Кобылкину: "Такие законодательные противоречия угрожают развитию золотодобывающей отрасли и могут вообще привести к остановке деятельности золотодобывающих предприятий региона". При этом золотопромышленники узнают о существующих ограничениях на лесных участках на этапе заключения договора аренды, до этого заплатив деньги на аукционе за лицензию на разработку недр. Именно эту коллизию и просит устранить бизнес-омбудсмен.

С проблемой столкнулись не только золотодобытчики Забайкалья, но и предприятия отрасли, работающие в Бурятии, Пермском крае, ХМАО, Московской, Свердловской и Челябинской областях. Пока о реакции чиновников из Минприроды на инициативу с мест, поддержанную Титовым, ничего неизвестно.

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Титов вступился за золотопромышленников и написал Кобылкину

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Теги: Борис Титов, Дмитрий Кобылкин, добыча золота, Лесной кодекс



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