Жесткая посадка самолета NordWind в Анталии: стойка шасси пробила пассажирскую кабину

Самолет Airbus A321 российской авиакомпании NordWind ("Северный ветер") совершил жесткую посадку в аэропорту Анталии (Турция). Пока информации о пострадавших нет. По данным турецкого портала AirportHaber, на борту не было пассажиров. Судя по фотографиям, опубликованным в сети, стойка шасси серьезно повредила фюзеляж и пассажирскую кабину: пол внутри нее пробил узел стойки.

Издание сообщает, что экипаж сообщил о задымлении на борту перед посадкой, которая произошла не с первого раза.

По данным российских СМИ, сейчас готовится резервный борт, который должен будет забрать пассажиров из Анталии. Также сообщается, что штатной посадке самолета мог помешать сильный сдвиг ветра ближе к посадочной полосе.

В авиакомпании прокомментировали инцидент так: "При выполнении рейса без пассажиров: N4 1801 Москва - Анталья, при уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи, с дальнейшим уходом и благополучным приземлением. На борту находился только экипаж воздушного судна. В результате происшествия никто не пострадал".