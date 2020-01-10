22 Июля 2020
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Происшествия В России За рубежом
Самолет авиакомпании NordWind совершил жесткую посадку в Анталии 10.01.20. (2020) | Фото: airporthaber.com

Жесткая посадка самолета NordWind в Анталии: стойка шасси пробила пассажирскую кабину

Самолет Airbus A321 российской авиакомпании NordWind ("Северный ветер") совершил жесткую посадку в аэропорту Анталии (Турция). Пока информации о пострадавших нет. По данным турецкого портала AirportHaber, на борту не было пассажиров. Судя по фотографиям, опубликованным в сети, стойка шасси серьезно повредила фюзеляж и пассажирскую кабину: пол внутри нее пробил узел стойки.
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Издание сообщает, что экипаж сообщил о задымлении на борту перед посадкой, которая произошла не с первого раза.

Самолет авиакомпании NordWind совершил жесткую посадку в Анталии 10.01.20.|Фото: airporthaber.com

По данным российских СМИ, сейчас готовится резервный борт, который должен будет забрать пассажиров из Анталии. Также сообщается, что штатной посадке самолета мог помешать сильный сдвиг ветра ближе к посадочной полосе.

В авиакомпании прокомментировали инцидент так: "При выполнении рейса без пассажиров: N4 1801 Москва - Анталья, при уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи, с дальнейшим уходом и благополучным приземлением. На борту находился только экипаж воздушного судна. В результате происшествия никто не пострадал".

Самолет авиакомпании NordWind совершил жесткую посадку в Анталии 10.01.20.|Фото: airporthaber.com

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Жесткая посадка самолета NordWind в Анталии: стойка шасси пробила пассажирскую кабину

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Теги: nordwind, airbus a321, стойка шасси, жесткая посадка, анталия



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