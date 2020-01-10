22 Июля 2020
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Происшествия Пермский край
тюрьма надзиратели (2012) | Фото:

В скандальной колонии Соликамска, где ранее насиловали осужденных, скончались два заключенных

В скандальной ИК-9 Соликамска погибли два заключенных. Якобы это произошло из-за того, что пострадавшие вовремя не получили медицинскую помощь. В краевом управлении ФСИН проверят изложенную информацию, передает корреспондент Накануне.RU.

О гибели двоих заключенных рассказал на своей странице в Facebook основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, в декабре прошлого года 49-летнему заключенному-астматику предложили вместо обычного баллончика с лекарством гормональный, которым он обычно не пользуется, так как от содержимого флакона ему становится плохо.

"В тот же день осужденный трижды приходил в медицинскую часть, но помощь ему не оказали. Весь день он задыхался от недостатка кислорода. На следующий день он сходил в баню, где ему стало плохо от пара. После он обратился к врачам, ему было отказано в медицинской помощи. Вернувшись в отряд, он вышел в локальный участок, где потерял сознание и упал, осужденные занесли его обратно. Но отнести его в медицинскую часть не смогли – локальный участок был закрыт. Пострадавший медленно умирал на глазах всего отряда, но помочь ему не смогли. Искусственное дыхание и массаж сердца не помогли", - отметил Осечкин.

Второй случай произошел уже в этом году. В конце декабря у одного из осужденных случился инсульт. Однако медицинскую помощь ему якобы никто не оказал, и 5 января пострадавший умер от кровоизлияния в мозг.

"Человек, переживший инсульт, в пожилом возрасте остается до дня смерти в помещении отряда без госпитализации. Инвалид третьей группы с астмой остается без элементарного и тоже погибает в мучениях на глазах всего отряда. Это вы как назовете?", - пишет Осечкин.

В пресс-службе краевого управления ФСИН сообщили Накануне.RU, что по факту смерти осужденного Р. 1949 г.р. ГУФСИН России по Пермскому краю назначена служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Также будет проверена информация, поступившая от супруги одного из осужденных, которая обратилась с жалобой на назначение неподходящего лекарства ее мужу", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, осенью 2019 г. в исправительной колонии произошла серия ЧП: в социальных сетях появилось видео из соликамской исправительной колонии. На кадрах заключенные насилуют и избивают осужденного. После распространения видео, региональное управление ФСИН инициировало служебную проверку, на место выехали представители центрального аппарата ведомства. Также нарушения прав заключенных в колонии Соликамска подтвердила прокурорская проверка. Заместитель начальника колонии по оперативной работе исправительной колонии №9 Соликамска, где был избит и изнасилован заключенный, был отстранен от работы. По словам изнасилованного заключенного, якобы под покровительством руководства было организовано "унижение" еще как минимум пятерых мужчин.

По версии следствия, халатное отношение сотрудников колонии к своим обязанностям привело к тому, что днем 22 сентября осужденные совершили тяжкое преступление в отношении зэка. После на территории учреждения произошла драка. Возбуждено уголовное дело. Сотрудникам колонии грозит срок за халатность. Позже в колонии разгорелся новый скандал - суицидом угрожал заключенный М. 15 октября в колонии нашли повешенным заключенного Ивана Ж. 6 ноября 2019 г. стало известно, что в скандальной исправительной колонии сменилось руководство.

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В скандальной колонии Соликамска, где ранее насиловали осужденных, скончались два заключенных

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Теги: ИК-9, смерть, больница, инсульт



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