Директора Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра подозревают в получении взятки
В Челябинске директору областного медицинского информационно-аналитического центра предъявлено обвинение в получении взятки.
Сообщается, что в апреле прошлого года он получил более 160 тыс. руб. от своего подчиненного за включение в списки к получению премий.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Директор уже признал вину, его отправили под домашний арест.