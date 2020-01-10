Директора Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра подозревают в получении взятки

В Челябинске директору областного медицинского информационно-аналитического центра предъявлено обвинение в получении взятки.

Сообщается, что в апреле прошлого года он получил более 160 тыс. руб. от своего подчиненного за включение в списки к получению премий.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Директор уже признал вину, его отправили под домашний арест.