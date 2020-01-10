4 из 9 пострадавших в столкновения автобуса, грузовика, "Газели" и легковушек в Прикамье - дети

В ГУ МВД по Пермскому краю высказались об обстоятельствах массовой аварии на объездной Краснокамска, передает корреспондент Накануне.RU.

Около 14.30 ехавший в сторону Нытвы автомобиль "Лада Гранта" стал обгонять грузовик. Ехавшая по "встречке" фура начала тормозить, чтобы избежать столкновения, прицеп вынесло на соседнюю полосу.

В результате столкнулись грузовик, "Газель", четыре легковушки и автобус, в котором ехали 36 пассажиров. Госпитализированы девять пострадавших, четверо из них – дети. На месте работают сотрудники ГИБДД.