22 Июля 2020
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Происшествия Пермский край
Массовая авария, объездная трасса, Краснокамск (2020) | Фото: vk.com/spletnikrk

4 из 9 пострадавших в столкновения автобуса, грузовика, "Газели" и легковушек в Прикамье - дети

В ГУ МВД по Пермскому краю высказались об обстоятельствах массовой аварии на объездной Краснокамска, передает корреспондент Накануне.RU.

Около 14.30 ехавший в сторону Нытвы автомобиль "Лада Гранта" стал обгонять грузовик. Ехавшая по "встречке" фура начала тормозить, чтобы избежать столкновения, прицеп вынесло на соседнюю полосу.

В результате столкнулись грузовик, "Газель", четыре легковушки и автобус, в котором ехали 36 пассажиров. Госпитализированы девять пострадавших, четверо из них – дети. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Массовая авария, объездная трасса, Краснокамск(2020)|Фото: vk.com/lunegovaj

Массовая авария, объездная трасса, Краснокамск(2020)|Фото: vk.com/lunegovaj

Массовая авария, объездная трасса, Краснокамск(2020)|Фото: vk.com/spletnikrk

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4 из 9 пострадавших в столкновения автобуса, грузовика, "Газели" и легковушек в Прикамье - дети

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Теги: массовая авария, пострадавшие, объездная, Краснокамск



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Ранее 10.01.2020 13:52 Мск Под Пермью столкнулись автобус, грузовик и несколько легковушек, пострадали девять человек

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