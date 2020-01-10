Лотерейная миллиардерша выплатит 130 миллионов в бюджет Московской области

Бюджет Московской области получит незапланированный ранее доход: 130 млн руб. в качестве налогов уплатит первая в России лотерейная миллиардерша Надежда Бартош. Из этих средств 19,5 млн руб. пойдет непосредственно муниципалитету, в котором живет женщина, сообщает РИА Новости.

Выигрыши в лотерею, как и большинство других доходов граждан в России облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. Правда, НДФЛ облагается не каждый приз - по действующему законодательству, выигрыши в пределах 4 тыс. руб. в год не облагаются вовсе, и эту сумму можно вычесть из налогооблагаемой базы более крупного выигрыша.

Новогодний лотерейный розыгрыш с выигрышем 1 млрд руб. состоялся 1 января 2020 года.