В Прикамье оштрафовали ГЭК, из-за которой едва не остановилось опасное химическое предприятие

"Губахинская энергетическая компания" (ГЭК) оштрафована на 100 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского УФАС.

Напомним, к антимонопольщикам обратилось химическое предприятие "Губахинский кокс". В организации сообщили, что ГЭК открыл затвор плотины, в результате уровень воды в Губахинском водохранилище на реке Косьва снизился и "Губахинский кокс" едва не лишился возможности вести забор технической воды из водохранилища для обслуживания производственного процесса.

Было отмечено, что действия ГЭС могли повлечь за собой угрозу жизни и здоровью жителей города из-за остановки опасного производственного объекта, на территории которого расположены легковоспламеняющиеся и химически опасные вещества.

В ГЭК объяснили свои действия отсутствием интереса в поддержании уровня воды в водохранилище после вывода из эксплуатации Кизеловской ГРЭС. Предприятию "Губахинский кокс" было предложено выкупить гидротехнические сооружения либо взять их в аренду. После того, как предприятие отказалось от предложения "ГЭК", посчитав его крайне невыгодным, "ГЭК" приступила к спуску воды.

Заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин заявил, что ГЭК в силу действующего законодательства о водоснабжении, не имело права препятствовать транспортировке воды из водохранилища до объектов химического предприятия и требовать в отсутствие тарифа возмещения каких-либо затрат. Закрытие затворов плотины как раз и стало такими препятствием.