22 Июля 2020
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Происшествия В России Москва
водка бутылка улика (2017) | Фото: 66.мвд.рф

Замминистра транспорта пожаловался в СКР: ему предложили взятку в 10 тысяч долларов и бутылку водки

О необычной взятке, которую пытались дать крупному федеральному чиновнику, сообщают СМИ. Речь идет о заместителе министра транспорта России Владимире Токареве. Он, якобы, пожаловался в Следственный комитет России на попытку дать ему взятку.

РЕН ТВ сообщает, что в канун Нового года взятку чиновнику предложил глава компании по сертификации железнодорожного оборудования. В обмен на покровительство в получении контрактов на предоставление профильных услуг мужчина, якобы, предлагал $10 тыс. и бутылку водки.

Следственный комитет проводит проверку. Решения о возбуждении уголовного дела против бизнесмена пока нет.

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Замминистра транспорта пожаловался в СКР: ему предложили взятку в 10 тысяч долларов и бутылку водки

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Теги: взятка, водка, замминистра, жалоба



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