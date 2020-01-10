В Абхазии протестующие вынесли оружие из администрации президента

Протестующие, захватившие здание администрации президента Абхазии, вскрыли оружейные комнаты государственной службы охраны (ГСО) и завладели оружием.

Об этом сообщил "Интерфаксу" секретарь Совета Безопасности республики Мухаммед Килба.

На данный момент, по его словам, несколько единиц оружия им удалось вернуть. Ведутся переговоры о возращении всего похищенного оружия.

Ранее в Сухуме протестующие взяли штурмом здание администрации президента. Они требуют признать недействительными результаты прошедших летом президентских выборов. В администрации президента Абхазии штурм назвали попыткой государственного переворота.

Сообщалось, что в Абхазии могут ввести чрезвычайное положение из-за захвата здания администрации президента в Сухуме.

Президент страны Рауль Хаджимба призвал местных жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

Напомним, парламент Абхазии проголосовал за отставку президента, тот уходить отказался.