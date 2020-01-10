Челябинский облсуд отменил решение о снижении до 10 млн рублей штрафа экс-министру здравоохранения Тесленко

22 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://remont.youdo.com/interior/chastnye/dacha/, отзывы.
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/stuccoing/ от 975 руб.



Происшествия Челябинская область
Тесленко суд (2014) | Фото: Накануне.RU

Челябинский облсуд отменил решение о снижении до 10 млн рублей штрафа экс-министру здравоохранения Тесленко

Челябинский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора и отменил постановление районного суда о снижении размера штрафа бывшему министру здравоохранения региона Виталию Тесленко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, 15 ноября Ленинский районный суд частично удовлетворил ходатайство адвоката об освобождении Тесленко от дополнительного наказания в виде штрафа. Сумма штрафа была снижена с 60 млн до 10 млн рублей. Прокуратура обжаловала решение суда.

Виталий Тесленко был осужден в 2014 году на семь лет колонии со штрафом в 300 млн рублей за взятки. Однако в сентябре 2017 года экс-министр вышел из мест лишения свободы по УДО.

Сумма штрафа неоднократно снижалась с 300 млн руб. до 70 млн руб. За весь период отбывания наказания экс-министр выплатил чуть более 10 млн руб. В августе 2018 года Ленинский районный суд города частично удовлетворил ходатайство адвоката, снизив штраф с 60 млн руб. до 5 млн руб. Однако прокуратура оспорила решение суда. В октябре Челябинский областной суд позицию прокурора поддержал.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Челябинский облсуд отменил решение о снижении до 10 млн рублей штрафа экс-министру здравоохранения Тесленко

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Виталий Тесленко, суд, УДО, коррупция, штраф,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров