Челябинский облсуд отменил решение о снижении до 10 млн рублей штрафа экс-министру здравоохранения Тесленко

Челябинский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора и отменил постановление районного суда о снижении размера штрафа бывшему министру здравоохранения региона Виталию Тесленко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, 15 ноября Ленинский районный суд частично удовлетворил ходатайство адвоката об освобождении Тесленко от дополнительного наказания в виде штрафа. Сумма штрафа была снижена с 60 млн до 10 млн рублей. Прокуратура обжаловала решение суда.

Виталий Тесленко был осужден в 2014 году на семь лет колонии со штрафом в 300 млн рублей за взятки. Однако в сентябре 2017 года экс-министр вышел из мест лишения свободы по УДО.

Сумма штрафа неоднократно снижалась с 300 млн руб. до 70 млн руб. За весь период отбывания наказания экс-министр выплатил чуть более 10 млн руб. В августе 2018 года Ленинский районный суд города частично удовлетворил ходатайство адвоката, снизив штраф с 60 млн руб. до 5 млн руб. Однако прокуратура оспорила решение суда. В октябре Челябинский областной суд позицию прокурора поддержал.