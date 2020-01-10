В Крыму поймали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки в Екатеринбурге

В Крыму задержан 41-летний ранее судимый мужчина. Его обвиняют в жестоком убийстве пенсионерки в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 12 декабря 2018 года в одной из квартир дома по улице Шаумяна в уральской столице: там была убита женщина 1931 года рождения. После злоумышленник поджег квартиру вместе со старушкой и скрылся. Ее тело было обнаружено в ходе тушения пожара. Экспертиза показала, что смерть носит насильственный характер.

Раскрыть преступление по "горячим следам" не получилось. Однако в дальнейшем следователям СКР и оперативникам уголовного розыска полиции удалось выйти на след преступника и задержать его.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, подозреваемый был задержан в республике Крым, куда уехал в конце декабря 2019 года, почувствовав, что над ним "сгущаются тучи".

"Ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, хулиганство, угон, причинение вреда здоровью средней тяжести и разбой", - уточнили в полиции.

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. Расследование дела продолжается, устанавливаются обстоятельства преступления и его мотив.