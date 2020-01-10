Под Пермью столкнулись автобус, грузовик и несколько легковушек, пострадали девять человек

На объездной Краснокамска произошла крупная авария – столкнулись рейсовый автобус, грузовик и три легковых автомобиля, передает корреспондент Накануне.RU.

Кадры появились в соцсетях. По некоторым данным, движение по трассе полностью перекрыто. В пресс-службе краевой полиции Накануне.RU пообещали высказаться о ситуации позже.

В пресс-службе краевого управления МЧС Накануне.RU сообщили, что об аварии в Краснокамске на 469 км автодороги М-7 Волга стало известно в 14.40.По данным краевого минздрава, по предварительным данным, пострадали девять человек.