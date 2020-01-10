Под Пермью столкнулись автобус, грузовик и несколько легковушек, пострадали девять человек

22 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
По ссылке http://remont.youdo.com/carpentry/window/replacement/pens/, лучшие цены.
По ссылке http://remont.youdo.com/interior/redevelopment/apartment/3room/, перейти >>
По ссылке http://remont.youdo.com/electrician/wiring/mountingpost/, посмотреть.



Происшествия Пермский край
Массовая авария, объездная трасса, Краснокамск (2020) | Фото: vk.com/spletnikrk

Под Пермью столкнулись автобус, грузовик и несколько легковушек, пострадали девять человек

На объездной Краснокамска произошла крупная авария – столкнулись рейсовый автобус, грузовик и три легковых автомобиля, передает корреспондент Накануне.RU.

Кадры появились в соцсетях. По некоторым данным, движение по трассе полностью перекрыто. В пресс-службе краевой полиции Накануне.RU пообещали высказаться о ситуации позже.

В пресс-службе краевого управления МЧС Накануне.RU сообщили, что об аварии в Краснокамске на 469 км автодороги М-7 Волга стало известно в 14.40.По данным краевого минздрава, по предварительным данным, пострадали девять человек.

Массовая авария, объездная трасса, Краснокамск(2020)|Фото: vk.com/spletnikrk

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Под Пермью столкнулись автобус, грузовик и несколько легковушек, пострадали девять человек

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: массовая авария, пострадавшие, объездная, Краснокамск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.01.2020 14:20 Мск 4 из 9 пострадавших в столкновения автобуса, грузовика, "Газели" и легковушек в Прикамье - дети

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров