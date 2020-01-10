В тюменской облдуме опасаются предоставления новых льгот Антипинскому НПЗ, которому нечем возвращать долги

В тюменской облдуме опасаются новых преференций для признанного банкротом Антипинского НПЗ, которому не хватает 66 млрд руб. для того, чтобы рассчитаться с долгами, передает корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, на "Федресурсе" опубликован финальный отчет арбитражного управляющего. Балансовая стоимость завода – 186,5 млрд руб., тогда как требования кредиторов – 252,2 млрд.

На фоне проблем у АНПЗ преференций для предприятия уже добился глава "Сбербанка" Герман Греф. В сентябре прошлого года стало известно о решении изменить условия лицензий на месторождения, которые принадлежат Антипинскому НПЗ, перешедшему под контроль банка. Теперь эти участки могут быть проданы на торгах за $700–800 млн.

Кроме того, новые налоговые льготы для предприятия утвердили и депутаты Тюменской областной думы. Антипинский НПЗ будет иметь региональные налоговые преференции до 2022 года, в частности, налог на прибыль организации сохранится в размере 14%, кроме того, предприятие освобождено от транспортного налога.

"НПЗ предоставлены налоговые льготы, но их дали потому, что предприятие работает и выпускает продукцию. Именно в этой части льготы заложены в законе Тюменской области. Разговор о том, чтобы взять на себя долги предприятия, никто не вел, предложений об этом не было. А если будут, они вызовут очень жаркие дискуссии", - рассказал Накануне.RU депутат областной думы Артём Зайцев.

В пресс-службе губернатора Накануне.RU оперативно не смогли прокомментировать, появятся ли у завода какие-то новые льготы, например, налоговые, однако попросили направить запрос. Член президиума правительства области Владимир Сысоев также оказался не готов прокомментировать возможную поддержку АНПЗ, поскольку находится в отпуске.

Добавим, ранее Антипинский нефтеперерабатывающий завод подал иск в Тюменский арбитраж о самобанкротстве. Это произошло в мае 2019 года, после того, как завод остановил работу. Предприятие оценило свой долг в 346 млрд руб. 3 сентября суд ввел процедуру наблюдения на предприятии, в конце года предприятие признано банкротом.