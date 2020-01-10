Счетная палата раскритиковала региональные вузы - "не выступают двигателями развития территорий"

Счетная палата (СП) РФ начала работу по комплексному анализу деятельности вузов, который охватит не только ведущие университеты, но и региональные, которым будет отдан приоритет. Об этом сообщается на сайте СП.

Это связано с тем, что, по мнению СП, нацпроекты практически игнорируют региональные вузы. А между тем в ряде регионов почти нет вузов с высоким и средним баллом ЕГЭ при поступлении абитуриентов. А это значит, что данные вузы не могут готовить специалистов, которые могли бы в будущем "перезапустить региональную экономику".

Первая проверка была проведена в опорном Владимирском государственном университете им. Столетовых и классическом Ивановском государственном университете. Она выявила ряд системных недостатков. Так, не достигнут ряд целевых показателей по внедрению "адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ". В программах вузов они есть, но не выполнены: Владимирский университет только на 75% выполнил показатель по доле обучающихся по проектно ориентированным образовательным программам, а в Ивановском университете доля образовательных программ, реализуемых с применением дистанционных технологий, в 14,5 раз ниже плановой.

Также сокращается число трудоустроенных выпускников Ивановского университета.

"Если в 2016 году работу нашли 60% бывших студентов Ивановского университета, то в 2017 – уже 55%, что ниже порогового значения 70%, установленного Минобрнауки", - сказала зампредседателя СП Галина Изотова.

Отмечается, что в Ивановском вузе нет ни одной кафедры, созданной на базе научных, промышленных и других организаций. Общественно-деловые объединения не привлечены к решению вопросов развития вуза, нет попечительского совета, а это указывает на отсутствие заинтересованности региональных организаций в выпускниках Ивановского университета. Об этом же свидетельствует зачисление студентов на целевые места: если Владимирским вузом выбрано 73% квоты на целевое обучение, то Ивановским – только 50%.

Еще одним недостатком является слабое финансирование. Большую часть затрат вузов составляют расходы на зарплату и налоги. В аудиториях десятки лет не проводится капремонт, в том числе в двух зданиях Владимирского вуза – более 100 лет. В Ивановском университете в ремонте нуждаются треть общей площади общежитий.

Другой проблемой является то, что Минобрнауки дает малый госзаказ на ряд специальностей - по некоторым направлениям он составляет 4-6 человек, а значит, реализация таких образовательных программ является заведомо убыточной (если нет "платников"), так как вуз не может отказаться от госзаказа.

СП отмечает, что у проверенных вузов слабые собственные исследования и разработки и низкий уровень "коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности". А ассигнования на научные исследования из федерального бюджета резко сократились: во Владимирском вузе - на 13%, в Ивановском - более чем вдвое.

В целом СП считает, что Ивановский и Владимирский университеты "не достигли явного прогресса в модернизации профессионального образования". Основным фактором неуспеха является ограниченность ресурсов, а низкие темпы социально-экономического развития регионов не способствуют росту заинтересованности потенциальных работодателей в подготовке специалистов. Это провоцирует отток выпускников, молодых ученых и преподавателей вузов в другие регионы России.

При этом можно заметить, что большинство недостатков, выявленных в вузах, связаны с общей ситуацией в образовании.