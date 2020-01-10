СМИ: Сотрудников ФСБ увольняют за съемку "лубянского стрелка"

После стрельбы на Лубянке в декабре прошлого года из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 сотрудников отдела "П", сообщает РБК.

По словам источника издания, эти сотрудники были причастны к съемке событий тем вечером.

Напомним, 19 декабря 39-летний мужчина пришел на Лубянку и устроил там стрельбу, при попытке побега его застрелили. СМИ сообщили, что ранее он ходил в стрелковый клуб, где, по словам тренера, практиковался исключительно в черном плаще с капюшоном и верхнюю одежду снимать не соглашался.

В результате стрельбы погибли двое сотрудников ФСБ, еще четыре человека, включая случайного прохожего, получили ранения.

Позже стало известно, что устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в Москве мог быть участником националистического движения "Этническое национальное объединение".