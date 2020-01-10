Появилось новое видео с "браконьерами", один из которых может быть свердловским постпредом

СМИ опубликовали новое видео, на котором, предположительно, запечатлен постпред Свердловской области в Москве Александр Овчаров. Утверждается, что представленный на записи мужчина занимался незаконной охотой.

Ролик опубликовало издание Life. На кадрах видно, как некий мужчина спорит с егерями и говорит, что ничего не нарушал и никаких зверей не выслеживал. Затем появляется еще один человек, который начинает "разбор полетов" с инспекторами. Те утверждают, что оба могут быть причастны к убийству косули, а в качестве доказательств указывают на нож и тепловизор.

Как заявил изданию директор охотничьего хозяйства Иван Андрюков, который лично задерживал предполагаемых браконьеров, егеря обнаружили и автомобиль, на котором они, вероятно, приехали: это Mercedes GL 500 c номером серии ААА 96, который числится за свердловским постпредством.

Директор утверждает, что оба мужчины категорически отказывались представляться, пытались скрыть свои данные и сбежать, а один в итоге назвал вымышленное имя. Сейчас проводится разбирательство, поскольку инцидент случился в начале января, а сезон охоты закончился 31 декабря 2019 года.

Напомним, власти Свердловской области не подтвердили информацию о задержании постпреда Александра Овчарова по подозрению в причастности к браконьерству.