Появилось новое видео с "браконьерами", один из которых может быть свердловским постпредом

22 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите: http://remont.youdo.com/furniture/hauling/geo/peretyagka-mebeli-v-odintsovo/, подробнее >>
Топ 10 мастеров: http://remont.youdo.com/interior/redevelopment/apartment/4room/type/kope/, подробное описание здесь.
Услуги мужа на час: http://remont.youdo.com/building/insulation/heatinsulation/private/block/izol/gazobeton/ тут.



Происшествия Свердловская область Центральный ФО Уральский ФО В России Москва
ружье (2016) | Фото: warfiles.ru

Появилось новое видео с "браконьерами", один из которых может быть свердловским постпредом

СМИ опубликовали новое видео, на котором, предположительно, запечатлен постпред Свердловской области в Москве Александр Овчаров. Утверждается, что представленный на записи мужчина занимался незаконной охотой.

Ролик опубликовало издание Life. На кадрах видно, как некий мужчина спорит с егерями и говорит, что ничего не нарушал и никаких зверей не выслеживал. Затем появляется еще один человек, который начинает "разбор полетов" с инспекторами. Те утверждают, что оба могут быть причастны к убийству косули, а в качестве доказательств указывают на нож и тепловизор.

Как заявил изданию директор охотничьего хозяйства Иван Андрюков, который лично задерживал предполагаемых браконьеров, егеря обнаружили и автомобиль, на котором они, вероятно, приехали: это Mercedes GL 500 c номером серии ААА 96, который числится за свердловским постпредством.

Директор утверждает, что оба мужчины категорически отказывались представляться, пытались скрыть свои данные и сбежать, а один в итоге назвал вымышленное имя. Сейчас проводится разбирательство, поскольку инцидент случился в начале января, а сезон охоты закончился 31 декабря 2019 года.

Напомним, власти Свердловской области не подтвердили информацию о задержании постпреда Александра Овчарова по подозрению в причастности к браконьерству.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Появилось новое видео с "браконьерами", один из которых может быть свердловским постпредом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: браконьеры, Овчаров, видео



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.01.2020 11:22 Мск Куйвашев разберется с "браконьерством" свердловского постпреда в Москве
Ранее 10.01.2020 16:33 Мск Будет ли наказан? Эксперт прокомментировал новые подробности "задержания" свердловского постпреда

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.01.2020 10:59 Мск Власти не подтверждают задержание постпреда Свердловской области
Ранее 07.01.2020 09:33 Мск Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров