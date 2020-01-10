Госдума снова отменит заседание из-за Путина

Госдума собирается отменить заседание, намеченное на 15 января. Окончательное решение будет принято на первом в этом году пленарном заседании 14 января, но уже сейчас документ прошел согласование в соответствующем комитете и совете ГД.

Кстати, в конце 2019 года депутаты также перенесли последнее заседание с 19 декабря на 18-е – из-за большой пресс-конференции Владимира Путина.

Отдыхали народные избранники дольше рядовых россиян потому, что им нужно было провести региональные недели – встречи с избирателями в субъектах, от которых они избирались. Впрочем, не все спешили общаться с населением сразу после Нового года. Так, депутат Наталья Поклонская призналась в Telgram, что только 9 января провела первый в наступившем году прием граждан – за помощью по вопросам гражданства обратилось 60 человек (дело было в Крыму).

Между тем, следующий отдых депутатов ждет уже через четыре месяца – с 20 апреля парламентарии на две недели уходят в плановый отпуск. Весенняя сессия продлится до 2 августа 2020 года.