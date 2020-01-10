На Украине обсуждают "позорное молчание" Зеленского по "Боингу"

22 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://remont.youdo.com/st219033/, подробное описание тут.
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/doors/fireprevention/, выбирай!



Политика В бывшем СССР Украина
Boeing 737, крушение в Иране (2020) | Фото: иранские СМИ

На Украине обсуждают "позорное молчание" Зеленского по "Боингу"

На Украине не сходит с первых полос обсуждение авиакатастрофы в Иране 8 января. После заявлений президента Владимира Зеленского о том, что версия ракетной атаки не исключена, но требует доказательств, усилились обвинения украинской власти в трусости.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева возмутилась отсутствием новых заявлений о "российской ракете", в то время как на Западе многие об этом говорят громко. Она назвала это "позорным молчанием" и "абсолютной неспособностью реагировать на кризисные ситуации... так называемой властью".

Экс-депутат Рады Сергей Высоцкий оценил позицию Зеленского аналогично. Он предположил, что Зеленский мог встречаться в Омане, где в это время отдыхал, с россиянами, которые ему якобы сообщили, что сбили самолет, но убедили молчать. Он ожидает, что Зеленский должен официально обвинить Россию, а если этого не последует, он будет считать, что так и было.

Политолог Павел Нусс считает, что Зеленский молчит, так как ожидает, что скажут в Кремле, и исходя из этого озвучит свою позицию. Политолог Николай Давыдюк вообще полагает, что Зеленский согласовывает общую позицию с президентом РФ Владимиром Путиным.

Политолог Евгений Магда считает, что молчание Зеленского объясняется тем, что МИД и разведке он не доверяет, так как там сидят люди бывшего президента Петра Порошенко. И иронизирует, что главное, чтобы сейчас не выяснилось, что Roshen продает свою продукцию в Иран, так как это будет полный тупик.

Отметим, что сегодня ожидается официальное заявление офиса Зеленского, но брифинга не будет.

Политтехнолог Дмитрий Раимов полагает, что это неспроста - Зеленскому не нужны "неудобные вопросы", в том числе об отдыхе в Омане.

А вот депутат Рады Максим Бужанский раскритиковал тех, кто упрекает Зеленского в молчании.

"Простите, а на что должен реагировать президент Украины, еще не получивший результатов работы группы экспертов, направленных на место трагедии? На заявления канадского премьера? Зачем в таком случае мы отправляли туда комиссию? Дождались бы заявления [премьера Канады Джастина] Трюдо, и все. Даже не смешно уже", - написал Бужанский.

Журналист Богдан Аминов пишет, что сейчас "никому нельзя верить - ни Трюдо, ни Трампу, ни Ирану, ни, к сожалению, Зеленскому". "Геополитика ценой почти 200 жизней", - отметил он.

Напомним, ранее Иран отвергнул версию о попадании в самолет ракеты. А Зеленский призвал не спекулировать на версиях катастрофы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Украине обсуждают "позорное молчание" Зеленского по "Боингу"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: авиакатастрофа в иране, владимир зеленский, расследование авиакатастрофы, иран, украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.01.2020 10:46 Мск Сбивший украинский Боинг иранец находится в тюрьме
Ранее 21.01.2020 07:43 Мск Иран признал, что сбил украинский самолет двумя ракетами
Ранее 17.01.2020 10:06 Мск Пять стран требуют у Тегерана компенсаций за сбитый Boeing
Ранее 16.01.2020 03:03 Мск Зеленский рассказал о ситуации с телами погибших в Иране украинцев
Ранее 15.01.2020 07:55 Мск Американская газета показала видео предполагаемого попадания двух ракет в Boeing в Иране
Ранее 15.01.2020 00:11 Мск Власти Украины не исключили версию умышленной атаки на Boeing в Иране
Ранее 14.01.2020 11:52 Мск В Иране начались аресты по делу о крушении украинского самолета
Ранее 14.01.2020 09:16 Мск В Иране сообщили о втором самолете в небе при крушении Boeing
Ранее 13.01.2020 13:05 Мск ЕС не планирует вводить санкции против Ирана из-за крушения Boeing
Ранее 13.01.2020 00:07 Мск На Украине призвали наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Ранее 12.01.2020 10:55 Мск МИД Ирана сделал заявление по авиакатастрофе украинского самолета
Ранее 11.01.2020 20:13 Мск В Иране из-за сбитого украинского самолета начались антиправительственные протесты
Ранее 11.01.2020 14:19 Мск Ракету по "Боингу" выпустил оператор противовоздушной обороны Ирана
Ранее 11.01.2020 10:37 Мск Украина настаивает на полноценном признании вины со стороны Ирана за сбитый "Боинг"
Ранее 11.01.2020 09:05 Мск Иран признал, что их военные случайно сбили украинский "Боинг"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.01.2020 12:20 Мск Генпрокуратура Украины опровергла сообщения, что один из пассажиров разбившегося "Боинга" сообщил по телефону об обстреле
Ранее 10.01.2020 10:33 Мск Не исключено, что украинский самолет в Иране сбила ракета, но подтверждений этому пока нет – Зеленский
Ранее 10.01.2020 09:58 Мск В Совфеде допустили крушение "Боинга" в Иране в результате действий беспилотника
Ранее 10.01.2020 07:23 Мск Премьер-министры Канады, Великобритании и Австралии заявили об иранской ракете, сбившей украинский самолет
Ранее 10.01.2020 02:30 Мск Власти Ирана опровергли сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить
Ранее 09.01.2020 07:40 Мск СМИ сообщили версию западных спецслужб о крушении самолета в Иране
Ранее 09.01.2020 03:36 Мск Стало известно о расследовании причин крушения самолёта в Иране
Ранее 08.01.2020 12:58 Мск Зеленский прервал отдых в Омане из-за авиакатастрофы в Иране. У Порошенко намекают на "иранскую ракету"
Ранее 08.01.2020 10:41 Мск Большинство пассажиров упавшего украинского самолета были гражданами Ирана и Канады
Ранее 08.01.2020 09:16 Мск Все находившиеся на борту разбившегося в Иране самолета погибли. Названа причина крушения
Ранее 08.01.2020 07:23 Мск Появилось видео падения украинского лайнера неподалеку от Тегерана
Ранее 08.01.2020 06:58 Мск Украинский самолет со 180 пассажирами на борту потерпел крушение в Иране

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров