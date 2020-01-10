На Украине обсуждают "позорное молчание" Зеленского по "Боингу"

На Украине не сходит с первых полос обсуждение авиакатастрофы в Иране 8 января. После заявлений президента Владимира Зеленского о том, что версия ракетной атаки не исключена, но требует доказательств, усилились обвинения украинской власти в трусости.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева возмутилась отсутствием новых заявлений о "российской ракете", в то время как на Западе многие об этом говорят громко. Она назвала это "позорным молчанием" и "абсолютной неспособностью реагировать на кризисные ситуации... так называемой властью".

Экс-депутат Рады Сергей Высоцкий оценил позицию Зеленского аналогично. Он предположил, что Зеленский мог встречаться в Омане, где в это время отдыхал, с россиянами, которые ему якобы сообщили, что сбили самолет, но убедили молчать. Он ожидает, что Зеленский должен официально обвинить Россию, а если этого не последует, он будет считать, что так и было.

Политолог Павел Нусс считает, что Зеленский молчит, так как ожидает, что скажут в Кремле, и исходя из этого озвучит свою позицию. Политолог Николай Давыдюк вообще полагает, что Зеленский согласовывает общую позицию с президентом РФ Владимиром Путиным.

Политолог Евгений Магда считает, что молчание Зеленского объясняется тем, что МИД и разведке он не доверяет, так как там сидят люди бывшего президента Петра Порошенко. И иронизирует, что главное, чтобы сейчас не выяснилось, что Roshen продает свою продукцию в Иран, так как это будет полный тупик.

Отметим, что сегодня ожидается официальное заявление офиса Зеленского, но брифинга не будет.

Политтехнолог Дмитрий Раимов полагает, что это неспроста - Зеленскому не нужны "неудобные вопросы", в том числе об отдыхе в Омане.

А вот депутат Рады Максим Бужанский раскритиковал тех, кто упрекает Зеленского в молчании.

"Простите, а на что должен реагировать президент Украины, еще не получивший результатов работы группы экспертов, направленных на место трагедии? На заявления канадского премьера? Зачем в таком случае мы отправляли туда комиссию? Дождались бы заявления [премьера Канады Джастина] Трюдо, и все. Даже не смешно уже", - написал Бужанский.

Журналист Богдан Аминов пишет, что сейчас "никому нельзя верить - ни Трюдо, ни Трампу, ни Ирану, ни, к сожалению, Зеленскому". "Геополитика ценой почти 200 жизней", - отметил он.

Напомним, ранее Иран отвергнул версию о попадании в самолет ракеты. А Зеленский призвал не спекулировать на версиях катастрофы.