Основная версия авиакатастрофы в Казахстане - обледенение самолета

Комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании Bek Air считает основной версией авиакатастрофы обледенение воздушного судна.

К таким выводам эксперты пришли на основании изученной метеорологической информации и анализа данных бортового самописца. Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, передает "Интерфакс".

Напомним, самолет Fokker-100 разбился 27 декабря при взлете в аэропорту Алма-Аты, из 98 человек на борту погибли 12.

Взлет самолет осуществил в 7:21, в 7:22 он пропал с радара, тревогу объявили в 7:25. На пульт "103" вызов поступил в 07.43.

По свидетельствам очевидцев, самолет при взлете дважды задел хвостом взлетно-посадочную полосу, а почти сразу после взлета начал терять скорость. Командир воздушного судна погиб.