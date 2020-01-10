Виновнику смерти 11-летнего школьника, отравившегося в кафе спорткомплекса "Олимпия", грозит до двух лет колонии

После смерти 11-летнего школьника, отравившегося в кафе спорткомлекса "Олимпия", возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Напомним, отравление произошло 15 ноября. Потерпевшими признаны 35 посетителей заведения, в том числе трое детей.

После отравления было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные в отношении товаров или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". После того, как стало известно о смерти одного из пострадавших, следователи завели второе дело по статье "Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Добавим, в середине ноября произошло еще одно крупное отравление. Случаи заболевания острыми кишечными инфекциями зарегистрированы 16-17 ноября. Все пострадавшие связывают заболевание с употреблением готового блюда, купленного в пермских кафе "О-fit" (улица Мира, 41) и кафе "Овсянка" (улица Ленина, 26). Все 35 пострадавших, у которых медики нашли в анализах ДНК Salmonella, были госпитализированы в инфекционные стационары Перми.