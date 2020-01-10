Жительницу Магнитогорска будут судить за подпольные пластические операции

В Магнитогорске будут судить 47-летнюю местную жительницу, которая незаконно проводила пластические операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

У женщины не было лицензии и сертификата на осуществление медицинской и косметологической деятельности, а также стажа работы по данным специальностям. По версии следствия, с июля по октябрь 2019 года обвиняемая оказывала населению услуги по профилю "косметология" и "пластическая хирургия", которые проводила в нежилом помещении без специального оборудования.

В сентябре за 15 тыс. руб. она провела потерпевшей процедуру в виде подтяжки лица. При этом специальных обследований не было проведено. В результате пластическая операция привела к обезображиванию лица потерпевшей.

"Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, рубцы являются неизгладимыми, так как для их устранения необходимо оперативное вмешательство", - сообщили в прокуратуре.

Обвиняемая вину не признала. Уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью) направлено в суд.