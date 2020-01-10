Автобусный маршрут Екатеринбург – Челябинск вошел в десятку самых популярных в России

Эксперты назвали самые популярные внутрироссийские регулярные автобусные маршруты. Исследование провели аналитики сервиса Туту.ру на основе данных о продажах автобусных билетов в 2019 году.

По данным исследования, почти 90% билетов на междугородние автобусы приходится на маршруты внутри России. При этом путешественники стали чаще выбирать поездки на автобусе за рубеж (популярность зарубежных маршрутов на автобусе выросла на 12%). Средняя цена билета по РФ составила 920 руб., за границу — почти 1700 руб. Средний чек остался на уровне прошлого года.

Самым популярным маршрутом остается Москва-Петербург, на втором месте – Москва-Ростов-на-Дону. Тройку лидеров замыкает Москва-Воронеж. Стоит отметить, что в топ-10 самых популярных маршрутов России есть только один не из Москвы – это Екатеринбург-Челябинск (девятая позиция рейтинга).

В Екатеринбурге скоро начнется строительство нового автовокзала - перевозки вырастут.

Среди зарубежных направлений в почете у россиян в 2019 году (как и годом ранее) были Беларусь, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония. Тройка самых популярных зарубежных маршрутов: Москва — Минск, Санкт-Петербург — Таллин и Москва — Киев. В 2018 году лидеры были те же, но в другом порядке.

В целом рынок регулярных автобусных перевозок в России прибывал в уходящем году в стагнации. Не наблюдалось ни существенного роста перевозок, ни значительного спада. Прогнозируемый годом ранее спад перевозок в 10% не оправдался, и это можно счесть позитивом, считают эксперты.